Установлен средний инкубационный период коронавируса

Средний инкубационный период протекания заболевания коронавирусом у пациента составляет 5,1 дня.

К такому выводу пришли исследователи из школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге. Об этом сообщают РИА Новости.

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"Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня", – говорится в сообщении.

Средний инкубационный период протекания коронавируса составляет 5,1 дня

По данным ученых, медианное время с момента заражения до проявления симптомов инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, подтверждает более ранние оценки и оправдывает необходимость 14-дневного карантинного периода.

Отмечается, что у 97,5 процента людей симптомы коронавируса проявляются в течение 11,5 дней после заражения.

"На каждые десять тысяч человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания", – добавили исследователи.

При этом ученые подчеркнули, что точная оценка инкубационного периода заболевания позволит лучше оценить динамику вспышки COVID-19 и разработать эффективные меры контроля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Германии приблизились к прорыву в изучении коронавируса, который в будущем может позволить остановить его размножение.

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