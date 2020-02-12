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/ Пульмонология

"Укрпочта" перестала принимать посылки из Китая из-за вспышки коронавируса

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С 12 февраля "Укрпочта" перестала принимать посылки из Китая из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванным вспышкой коронавируса.

На сайте компании подчеркнули, что никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на перевозку почты из Китая не существует.

Доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Поэтому люди, которые получают посылки из Китая, не склонны к риску заражения.

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"Укрпочта" перестала принимать посылки из Китая

"Укрпочта" перестала принимать посылки из Китая

delo.ua

"Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", – сообщили в "Укрпочте".

Ранее OBOZREVATEL писал, что "Укрпочта" предупредила клиентов, что посылки, которые идут в Украину из Китая, будут задерживаться.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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