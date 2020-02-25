Украинцы заразились коронавирусом в Японии: стало известно о их состоянии

Двое украинцев, заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, все еще находятся в японских больницах.

При этом чувствуют они себя уже значительно лучше. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Посольство Украины в Японии.

Отмечается, что пока неизвестно, когда граждан Украины, которые были членами экипажа корабля, смогут выписать из медучреждений.

Украинцы, которые заразились коронавирусом на Diamond Princess, до сих пор находятся в больницах Японии

В ведомстве также опровергли недавнее заявление депутата Михаила Радуцкого о том, что украинцы уже полностью вылечились.

Как пояснили в посольстве, их выписка станет возможной только после получения отрицательных результатов повторных анализов на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек по подозрению на наличие смертельного коронавируса.

Украинец, который оказался на борту, рассказал о том, что происходит.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что двое украинцев, заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии, выздоровели.

В Японии от коронавируса умер еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама.

Украинцы-члены экипажа судна Diamond Princess, где произошло возгорание коронавируса, отказались от эвакуации на родину.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что двух украинцев, заразившихся коронавирусом на Diamond Princess в Японии, скоро выпишут.

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