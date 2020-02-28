Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Украинцы заболеют коронавирусом: в СНБО испугали прогнозом

4.3т
Читать материал на украинском

Украину коронавирус COVID-19 не обойдет, но случаи заболевания будут единичными.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". Он отметил, что паниковать не нужно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что Украину единичные случаи заболевания не минуют. Это будет почти в каждой стране. Но я могу сказать, что мы подготовлены, и подготовлены очень и очень мощно", –подчеркнул Данилов.

Он заверил, что медицинские маски в Украине есть в достаточном количестве. Также, по его словам, подготовлено огромное количество больничных мест для возможных зараженных.

Данилов заявил, что украинцы заболеют коронавирусом. Иллюстрация

Данилов заявил, что украинцы заболеют коронавирусом. Иллюстрация

"Могу успокоить: у нас имеется в достаточном количестве этих масок. Не надо их сейчас по 100-200 штук копить, складывать. В случае необходимости все получат необходимую помощь от государства", – отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что в Украине ситуация под контролем, а в случаи необходимости будет соответственное реагирование.

"Коронавируса в стране нет. Если будет хоть один случай, мы обязательно сообщим, скажем, где его обнаружили. И еще раз подчеркиваю, что 12,5 тысяч больничных мест готовы принять людей, которые будут иметь заболевания", – подытожил Данилов.

Справка. Коронавирус COVID-19– новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в мире, согласно статистике на утро 28 февраля, заражены 83 342 человека. Выздоровели уже 36 498. Общее число погибших – 2 858.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
12
Смешно
6
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скорее всего они уже заболели, а рагулям вешают лапшу про свиной грипп.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости