Украинцы заболеют коронавирусом: в СНБО испугали прогнозом

Украину коронавирус COVID-19 не обойдет, но случаи заболевания будут единичными.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". Он отметил, что паниковать не нужно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что Украину единичные случаи заболевания не минуют. Это будет почти в каждой стране. Но я могу сказать, что мы подготовлены, и подготовлены очень и очень мощно", –подчеркнул Данилов.

Он заверил, что медицинские маски в Украине есть в достаточном количестве. Также, по его словам, подготовлено огромное количество больничных мест для возможных зараженных.

Данилов заявил, что украинцы заболеют коронавирусом. Иллюстрация

"Могу успокоить: у нас имеется в достаточном количестве этих масок. Не надо их сейчас по 100-200 штук копить, складывать. В случае необходимости все получат необходимую помощь от государства", – отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что в Украине ситуация под контролем, а в случаи необходимости будет соответственное реагирование.

"Коронавируса в стране нет. Если будет хоть один случай, мы обязательно сообщим, скажем, где его обнаружили. И еще раз подчеркиваю, что 12,5 тысяч больничных мест готовы принять людей, которые будут иметь заболевания", – подытожил Данилов.

Справка. Коронавирус COVID-19– новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в мире, согласно статистике на утро 28 февраля, заражены 83 342 человека. Выздоровели уже 36 498. Общее число погибших – 2 858.

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