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/ Пульмонология

Украинцы в опасности: коронавирус добрался до популярного курорта

6.4т
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На популярном китайском курорте Хайнань, который набирает популярность среди украинских туристов, зафиксировали первую смерть от нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщили в комитете по здравоохранению провинции Хайнань. Здесь скончалась 80-летняя женщина, приехавшая на курорт из Уханя.

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Как стало известно, по состоянию на 7:00 27 января, на острове Хайнань подтвержден 31 случай инфицирования. Четыре человека при этом находятся в тяжелом состоянии. Лидирует по количеству заражений туристический город Санья. Здесь подтверждены 10 случаев, шестеро инфицированных находятся в Хайкоу, в городе Ваньнин семеро.

Напомним, от коронавируса в Китае уже скончались 80 человек, число зараженных достигло 2744.

Коронавирус добрался до Хайнаня

Коронавирус добрался до Хайнаня

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском аэропорту "Борисполь" начали проверять пассажиров из-за коронавируса. Очевидцы опубликовали видео из самолета.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украине сейчас нужен этот вирус, может убивать на Донбассе будут меньше...
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