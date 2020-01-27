Украинцы в опасности: коронавирус добрался до популярного курорта

На популярном китайском курорте Хайнань, который набирает популярность среди украинских туристов, зафиксировали первую смерть от нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщили в комитете по здравоохранению провинции Хайнань. Здесь скончалась 80-летняя женщина, приехавшая на курорт из Уханя.

Как стало известно, по состоянию на 7:00 27 января, на острове Хайнань подтвержден 31 случай инфицирования. Четыре человека при этом находятся в тяжелом состоянии. Лидирует по количеству заражений туристический город Санья. Здесь подтверждены 10 случаев, шестеро инфицированных находятся в Хайкоу, в городе Ваньнин семеро.

Напомним, от коронавируса в Китае уже скончались 80 человек, число зараженных достигло 2744.

Коронавирус добрался до Хайнаня РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском аэропорту "Борисполь" начали проверять пассажиров из-за коронавируса. Очевидцы опубликовали видео из самолета.

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