Украинцы отказались от эвакуации из-за коронавируса на лайнере Diamond Princess

Украинцы-члены экипажа судна Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса,отказались от эвакуации в Украину.

Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД, передает "Громадське радио".Там заверили, что посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение экипажа лайнера может измениться.

Так, известно, что 24 гражданина Украины, из которых двое находятся в больнице, не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт.

Украинцы отказались от эвакуации с лайнера Diamond Princess "Лига"

При этом в департаменте пояснили, что вопрос возвращения в Украину будет решаться непосредственно гражданами и владельцем судна.

Отметим, что 24 февраля умер уже четвертый пассажир этого лайнера. Национальность и пол умершего не уточняется. Ему было более 80 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 24 февраля, в Китае из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погиб 71 человек.

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