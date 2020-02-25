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/ Пульмонология

Украинцы отказались от эвакуации из-за коронавируса на лайнере Diamond Princess

3.3т
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Украинцы-члены экипажа судна Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса,отказались от эвакуации в Украину.

Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД, передает "Громадське радио".Там заверили, что посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение экипажа лайнера может измениться.

Так, известно, что 24 гражданина Украины, из которых двое находятся в больнице, не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт.

Украинцы отказались от эвакуации с лайнера Diamond Princess

Украинцы отказались от эвакуации с лайнера Diamond Princess

"Лига"

При этом в департаменте пояснили, что вопрос возвращения в Украину будет решаться непосредственно гражданами и владельцем судна.

Отметим, что 24 февраля умер уже четвертый пассажир этого лайнера. Национальность и пол умершего не уточняется. Ему было более 80 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 24 февраля, в Китае из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погиб 71 человек.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да ещё бы! Это с полностью отбитым мозгом надо быть, чтобы в эту помойку украинскую, где тебя в лучшем случае, камнями, местная свора дикарей, встретит. Та девка с собакой, которую в КНР бросили, наверно устала благодарно крестится. Хоть немного почувствовали люди, что чувствовали мы, крымчане, когда из этой клоаки спаслись.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Отказались? Я бы тоже отказался, увидев Новые Санжары. Увидев такой "радушный прием", на хрен бы такая "родина". Когда тебя сжечь грозят, причем угрозы вполне могут быть реализованы (вспомним Одессу), и никто не будет наказан.... Это же Эвропа. Средневековая, как пианинный х...р зелёнкин сказал. В этом он прав.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так они на работе плюс им платят приличную надбавку
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