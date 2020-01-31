"Украинцы не могут выехать": в СБНО рассказали об угрозе коронавируса

В Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса, а подозрений на болезнь в стране пока нет. При этом, 51 украинец сейчас находиться в Ухане, откуда уехать попросту невозможно.

Об этом в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сейчас на контроле СНБО все украинцы, которые находятся в Китае. К слову, в одном только Ухане - очаге заражения - наших сограждан 51 человек. Выехать они оттуда не могут, так как город заблокирован военнослужащими.

"Когда человек приземляется, он первым делом получает сообщение, куда ему нужно обращаться. Это практика практически всех операторов. Ситуация находится под контролем - начиная с 20 января при совбезе работает круглосуточная мониторинговая группа. Мы понимаем какая ситуация с коронавирусом во всем мире", - заверил Данилов.

Алексей Данилов

По его словам, сейчас в Украине разрабатывают собственную тест-систему, которая поможет определять коронавирус. Она будет представлена уже к среде.

Также Данилов рассказал о самолете из Китая, который прилетел в Украину сегодня. На нем было 257 человек, каждому из которых измерили температуру и поставили на учет. Теперь, если кто-то из пассажиров обратится в больницу, об этом сразу же узнают в СНБО.

"Двое уже обращались в больницы. У одного человека был обычный грипп и еще один человек во Львове, тоже находится под контролем. Врачи тоже говорят, что это обычный грипп", - рассказал Данилов.

Также в зоне риска находятся пограничники, которые встречают самолеты из Китая. Им фармацевты пообещали предоставить препараты, укрепляющие иммунитет.

Сейчас, по словам секретаря СНБО, в Украине нет смысла принимать такие экстренные меры, как в Китае - блокировать города и так далее. Однако, как только появится "хоть намек" на коронавирус, то реакция будет моментальная.

Как сообщал OBOZREVATEL:

За сутки 30 января в Китае резко возросло количество погибших из-за коронавируса 2019-nCoV.

Число жертв рекордно увеличилось на 43 человека, всего погибших по состоянию на утро 31 января – 213 человек.

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