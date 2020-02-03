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/ Пульмонология

Украинцев предупредили об опасности "эффективных" препаратов против коронавируса

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Паника вокруг вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV, набирает обороты. И пока в мире изучают источник новой инфекции и пытаются найти оптимальные варианты ее лечения — на постсоветском пространстве эпидемический "хайп" используется довольно цинично.

Так, российские СМИ сообщают, что компания "Отисифарм", производящая "Арбидол", запустила рекламу, утверждающую, что это средство "активно даже против коронавируса", и что подобную кампанию начал и производитель препарата "Ингавирин".

Медики же заявляют, что "Арбидол" как лечебный препарат практически не применяется, он считается профилактическим. И сведений, что он эффективен против коронавируса, тем более нет, передает грип.ua.

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Как известно, "Ингавирин" свободно продается на территории Украины, где, кстати, умельцы решили подзаработать на панике. В частности, в некоторых СМИ появились материалы о якобы эффективности некоторых препаратов против коронавируса, среди которых есть советы вроде "стоит использовать "Амизон".

Не мудрено, что подобные тексты в основном подписываются не врачами. Например, этот препарат навязчиво советует политический обозреватель Кирилл Сазонов.

Украинский Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обеспокоен попытками прямого или косвенного рекламирования лекарств в качестве средства против коронавируса 2019-nCoV. По словам председателя организации Владислава Онищенко, к таким манипулятивным публикациям нужно относиться с предельной осторожностью, ведь говорить даже о теоретической эффективности препаратов "Арбидол", "Амизон" и "Ингавирин" – безответственно, так как речь идет об абсолютно неизученном виде коронавируса.

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"Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обращается к производителям фармпрепаратов, а также к СМИ — не распространять недостоверную информацию. Она опасна для людей. Те, кто отреагирует на рекламу, начнут употреблять медикаменты, которые с большой долей вероятности окажутся неэффективными, тем самым потеряют время и заболевание усугубится. Опасность и в том, что основной механизм действия большинства активно рекламируемых средств базируется на мощном продуцировании внутреннего интерферона, то есть "работе" с иммунитетом. Мы неоднократно поднимали этот вопрос – иммунологи и инфекционисты однозначно утверждают, что вмешиваться в работу иммунитета людей, тем более, когда речь идет о детях – недопустимо! Поэтому Антимонопольному комитету Украины следует реагировать на случаи появления таких рекламных материалов. А пациентам в эпидемический сезон – гриппа или коронавируса — рекомендуем не заниматься самолечением, а прислушиваться к рекомендациям лечащего врача в каждом конкретном случае", — настаивает Владислав Онищенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в связи с паникой вокруг коронавируса активизировались мошенники.

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Тема
Коронавирус
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