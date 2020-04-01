Коронавирус COVID-19 не передается по воздуху, а находится на поверхности окружающих нас предметов.
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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко.
"Что важно – вирус просто так не плавает в воздухе. Он может находиться в (или на) частичках влаги и пыли, на поверхности окружающих нас предметов достаточно долго (до нескольких суток)", – пояснил он.
Коронавирус в Украине
Ученый рекомендовал почаще проветривать помещение, проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Также необходимо проводить термическую обработку (насколько это возможно) продуктов питания и напитков.
Напомним, что в Запорожье директор областного лабораторного центра Минздрава порекомендовал заниматься сексом в качестве профилактики заболевания коронавирусом.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 1 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 669.
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