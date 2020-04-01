Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

"Украинский ученый рассказал, как передается коронавирус

902
Читать материал на украинском

Коронавирус COVID-19 не передается по воздуху, а находится на поверхности окружающих нас предметов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко.

"Что важно – вирус просто так не плавает в воздухе. Он может находиться в (или на) частичках влаги и пыли, на поверхности окружающих нас предметов достаточно долго (до нескольких суток)", – пояснил он.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Ученый рекомендовал почаще проветривать помещение, проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Также необходимо проводить термическую обработку (насколько это возможно) продуктов питания и напитков.

Напомним, что в Запорожье директор областного лабораторного центра Минздрава порекомендовал заниматься сексом в качестве профилактики заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 1 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 669.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости