Украинский препарат показал способность замедлять развитие коронавируса

Моделирование продемонстрировало, что действующее вещество Протефлазид может блокировать механизмы размножения короновируса.

Доктор медицинских наук, экс-руководитель Центра гриппа Александр Гриневич рассказал подробности тестирования отечественного препарата с действующим веществом Протефлазид.

Тестирование проводилось методом докинга (компьютерного моделирования воздействия медикаментов) и лабораторным путем с живыми культурами аналогичных коронавирусов.

По словам д.м.н. Александра Гриневича в интервью Медобозу, сейчас все исследования лекарственных препаратов начинаются с компьютерного моделирования. Такое моделирование дает теоретические основы понимания того, что определенное лекарственное вещество может иметь то или иное действие.

Компьютерная модель коронавируса COVID-19 была разработана в начале этого года китайскими специалистами – с этой моделью и проведены компьютерные исследования действующего вещества Протефлазид.

Моделирование показало, что действующее вещество препарата может блокировать механизмы размножения этого вируса.

Помимо докинга, проведены и лабораторные исследования и на двух культурах РНК-содержащих коронавирусов из Банка штаммов вирусов, которые имеются в наличии в Украине – и которые подобны коронавирусу СOVID-2019.

В обоих случаях получен аналогичный с компьютерным моделированием результат: упомянутое действующее вещество блокирует развитие коронавирусов, – утверждает доктор Гриневич.

Справка: Препараты с действующим веществом Протефлазид зарегистрированы как противовирусные средства прямого действия (АТХ J05A), средства этиотропного действия (влияющие на возбудитель заболевания, не только на симптомы).Названное действующее вещество действует на РНК и ДНК-содержащие вирусы – блокирует их определенные ферменты.

На сегодняшний день практике применения препаратов с действующим веществом Протефлазид в амбулаторных и клинических условиях посвящено более 200 научных публикаций, на эту тему защищено почти сорок кандидатских и десять докторских диссертаций.

Среди публикаций в признанных западных источниках – анализ клинических результатов препарата.

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