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/ Пульмонология

Украинские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса

2.7т
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В украинском Институте молекулярной биологии и генетики НАН разработали и подготовили к использованию тест-системы для диагностики коронавируса.

Об этом сообщил в среду, 25 марта, первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович в Facebook.

По его словам, тест-система изготовлена на основе количественной полимерной реакции (ПЦР). "Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%" – подчеркнул он.

Себестоимость одной реакции на этом тесте составляет 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн, отметил Полюхович.

Украинские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса

Украинские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса

"Институт получил от государства 350 тысяч гривен и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава", – рассказал он.

Полюхович добавил, что Институт может производить гораздо больше тестов, которые сейчас очень нужны Украине. "Менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тысяч измерений, а за 10-12 дней – на 50 тысяч. Главное, что для этого нужно – средства", – подчеркнул он.

Тест-системы готовы! Стало известно о мощном прорыве ученых Украины

facebook.com/yuriy.polyukhovych

Как писал OBOZREVATEL, Украина доставит из Китая 250 тысяч высококачественных лабораторных тестов. В Офисе президента заверили, что вместе с внутренним производством "мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции".

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Шнобелевская премия минимум! За создание тест-системы позже всех в мире! Мощнейший прорыв!
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Он Алекс
Он Алекс
ПЦР это хорошо, но только есть ньюанс - не маленький процент ложно положительных, то есть положительный у не заражённого... ну это все равно лучше, чем РВ там ложно отрицательных очень много...( А вот если будет ИФА тогда отлично, если конечно такой метод для этой заразы подходит
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Он Алекс, о, свинособачка говорящая. Привет. ИФА, ПЦР. Где поднабрался, чyчело?
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