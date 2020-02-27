Украинка заразилась коронавирусом в Италии: стало известно о ее состоянии

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили наличие коронавируса COVID-19 у 26-летней украинки, которая работает в Италии.

Подробности сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. По его словам, состояние девушки некритичное, передает Укринформ.

"В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них – у 26-летней гражданки Украины, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто (Салерно)", – сказал он.

Украинка заразилась коронавирусом в Италии

При этом директор департамента отметил, что положительный результат на коронавирус у девушки должна еще окончательно подтвердить клиника "Спалланцани" в Риме.

Он также подчеркнул, что заболевшая украинка сейчас находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо", что в Неаполе, ее состояние некритичное. А родственников, которых она навещала, поместили на карантин.

Погорельцев добавил, что Генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом по всем подробностей о состоянии здоровья,а также лечении украинки в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 26-летняя гражданка Украины заразилась коронавирусом COVID-19. Девушка почувствовала себя нехорошо после нескольких дней отдыха в Монтано-Антилии, что в небольшом городке на побережье Чиленто, глубокой провинции Салерно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!