В Италии 25-летняя гражданка Украины заразилась коронавирусом Covid-19.
О первом таком случае рассказал мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли, передает местный портал Cremonaoggi. По его словам, перед этим девушка прибыла в деревню Абатемарко.
В течение нескольких дней она чувствовала слабость, после чего в сопровождение своих родителей отправилась в больницу.
Украинка в Италии заразилась коронавирусом
Иллюстрация
Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Ее проверяют на наличие коронавируса COVID-2019.
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