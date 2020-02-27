В Италии 25-летняя гражданка Украины заразилась коронавирусом Covid-19.

О первом таком случае рассказал мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли, передает местный портал Cremonaoggi. По его словам, перед этим девушка прибыла в деревню Абатемарко.

В течение нескольких дней она чувствовала слабость, после чего в сопровождение своих родителей отправилась в больницу.

Украинка в Италии заразилась коронавирусом Иллюстрация

Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Ее проверяют на наличие коронавируса COVID-2019.

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