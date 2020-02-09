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/ Пульмонология

Украинец заразился китайским коронавирусом: раскрыты детали

4.4т
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Украинец с острой респираторной болезнью, вызванной китайским коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, будет находиться в изоляции минимум 14 дней.

Новые детали распространил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook, получив информацию от национального координатора Международных медико-санитарный правил.

Diamond Princess на карантине

Diamond Princess на карантине

"Украинец снят с лайнера и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно получать информацию о состоянии его здоровья", – уточнил Радуцкий.

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По его словам, госпогранслужба получила перечень всех украинцев на лайнере. Медики установят за ними медико-санитарное наблюдения после их возвращения на родину. Тем не менее дата пока не определена.

Diamond Princess на карантине

Diamond Princess на карантине

Более того, 9 февраля в Японии подтвердили шесть дополнительных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV: у пяти членов экипажа и у одного из пассажиров. Всего тестирование прошли 336 пассажиров и членов экипажа, в 70 случаях – был получен положительный результат.

"Среди подтвержденных случаев, по состоянию на 9 февраля, граждане следующих государств: Японии – 28 человек, США – 14, Австралии – 7, Канады – 7, Гонконг – 3, Китая – 2, Новой Зеландии – 1, Филиппин – 5, Аргентины – 1, Великобритании – 1 и Украины – 1", – резюмировал Радуцкий.

Diamond Princess на карантине

Diamond Princess на карантине

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Автор
Дмитрий Гриневич
Темы
украинцы за границей Коронавирус
Персона
Михаил Радуцкий
Место
Япония
Тег
Министерство здравоохранения
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Всё-таки перемога. Опередили клятых москалей, имеющих с Китаем общую границу. Теперь вышлите за "героем ершика и вантуза" спасательную экспедицию, как в 2014 в Непал. Только обязательно пусть возглавят Зорян и его альтер-эго Шкиряк...
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