Украинец заразился китайским коронавирусом: раскрыты детали

Украинец с острой респираторной болезнью, вызванной китайским коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, будет находиться в изоляции минимум 14 дней.

Новые детали распространил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook, получив информацию от национального координатора Международных медико-санитарный правил.

Diamond Princess на карантине

"Украинец снят с лайнера и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно получать информацию о состоянии его здоровья", – уточнил Радуцкий.

По его словам, госпогранслужба получила перечень всех украинцев на лайнере. Медики установят за ними медико-санитарное наблюдения после их возвращения на родину. Тем не менее дата пока не определена.

Diamond Princess на карантине

Более того, 9 февраля в Японии подтвердили шесть дополнительных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV: у пяти членов экипажа и у одного из пассажиров. Всего тестирование прошли 336 пассажиров и членов экипажа, в 70 случаях – был получен положительный результат.

"Среди подтвержденных случаев, по состоянию на 9 февраля, граждане следующих государств: Японии – 28 человек, США – 14, Австралии – 7, Канады – 7, Гонконг – 3, Китая – 2, Новой Зеландии – 1, Филиппин – 5, Аргентины – 1, Великобритании – 1 и Украины – 1", – резюмировал Радуцкий.

Diamond Princess на карантине

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения на наличие смертельного коронавируса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.

Украинец, оказавшийся на борту, рассказал о происходящем.

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