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/ Пульмонология

Украинец обратился к Зеленскому с просьбой эвакуировать из Уханя. Видео

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Украинец Святослав Гарасюк, которого не эвакуировали из китайского Уханя из-за повышенной температуры, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Вадиму Пристайко.

Мужчина попросил, чтобы его эвакуировали на родину из эпицентра распространения коронавируса. Видеобращение Гарасюка опубликовало издание hromadske (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

По его словам, на момент эвакуации 20 февраля у него была повышенная температура тела и его не допустили в самолет. Однако после трех анализов у него не обнаружили коронавирус и он чувствует себя хорошо.

Святослав Гарасюк

Святослав Гарасюк

Скриншот из видео

"Я постоянно на связи с посольством Украины, но какой-то конкретной информации относительно нашей эвакуации они предоставить не могут. Единственное, что мне предоставили это то, что я не смогу покинуть территорию Китая самостоятельно, только с помощью посольства Украины", – сказал украинец.

Гарасюк отметил, что уже неделю он находится на карантине в гостиничном номере, откуда его не выпускают "даже на глоток свежего воздуха". Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, который пообщался с украинцем.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинку Анастасию Зинченко вместе с ее собакой не смогли эвакуировать из Китая, поскольку уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Китай
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