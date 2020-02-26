Украинец Святослав Гарасюк, которого не эвакуировали из китайского Уханя из-за повышенной температуры, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Вадиму Пристайко.

Мужчина попросил, чтобы его эвакуировали на родину из эпицентра распространения коронавируса. Видеобращение Гарасюка опубликовало издание hromadske (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

По его словам, на момент эвакуации 20 февраля у него была повышенная температура тела и его не допустили в самолет. Однако после трех анализов у него не обнаружили коронавирус и он чувствует себя хорошо.

Святослав Гарасюк Скриншот из видео

"Я постоянно на связи с посольством Украины, но какой-то конкретной информации относительно нашей эвакуации они предоставить не могут. Единственное, что мне предоставили это то, что я не смогу покинуть территорию Китая самостоятельно, только с помощью посольства Украины", – сказал украинец.

"Крім дівчини з собачкою, в Ухані є ще троє українців, яких не евакуювали до України": Слава — один із них. Через підвищену температуру 20 лютого він мусив залишитися в Китаї. Три аналізи показали, що в нього немає коронавірусу. Хлопець просить евакуювати його на батьківщину pic.twitter.com/GufMM3NJsq — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Гарасюк отметил, что уже неделю он находится на карантине в гостиничном номере, откуда его не выпускают "даже на глоток свежего воздуха". Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, который пообщался с украинцем.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинку Анастасию Зинченко вместе с ее собакой не смогли эвакуировать из Китая, поскольку уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

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