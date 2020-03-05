Сегодня закончился 14 дневный карантин в Новых Санжарах.

Никто их эвакуированных из КНР граждан Украины и иностранцев не был заражен коронавирусом. И это хорошо.

Однако это не должно подталкивать нас к ложным ожиданиям, что это опасное инфекционное заболевание минует Украину.

Не стоит ожидать, что коронавирус минует Украину РБК

По данным Всемирной организации здравоохранения смертность от вируса "COVID-19" составляет 3,4%. Это означает, что в случае заболевания 1 миллиона человек, может погибнуть 34 тысячи.

А с учётом дезорганизации украинской системы здравоохранения процент смертности может быть и больше.

Так в Италии, которая стала главным очагом эпидемии в ЕС вчера было принято решение закрыть школы и университета во избежание дальнейшего распространения вируса.

А Польше на прошлой неделе был принят специальный Закон определяющий полномочия органов власти, обязанности граждан и юридических лиц по содействию в борьбе с эпидемией и ответственность за его не выполнение.

Закон носит название : "О конкретных мерах, связанных с профилактикой и ликвидацией COVID-19, других инфекционных заболеваний и вызванных ими кризисных ситуаций"

В то же время, Украина после 28 лет реформ в сфере санитарно-эпидимиологического благополучия подошла не подготовленной к угрозе эпидемии “Covid-19”.

Так, система обязательного санитарно-эпидемического контроля была почти полностью демонтирована.

Профессия эпидемиолога или санитарного врача стала не востребованной.

Государство десятилетиями не выделяло целевое финансирование на мероприятия по подготовке к возможным эпидемиям

Скажу несколько слов о подходах к борьбе с опасным заболеванием у наших польских соседей.

По моему поручению, ввиду срочности, этот Закон был переведён методами машинного перевода и размещён в открытом доступе по ссылке: https://drive.google.com/…/1D2IaWz3CliQJ_hs-VnGnyCMhPV0Ur8C…

Здесь я привожу 10 наиболее важных на мой взгляд тезисов из этого Закона, так как не исключено что и Украина должна быть готова к чрезвычайным мерам по борьбе с Короновирумом.

1. Предусмотрена принудительная доставка и госпитализация лиц больных или которые потенциально могут быть больными.

2. Санэпидемслужба имеет право:

- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций

- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии.

3. Для фармацевтических компаний может быть введен запрет на реализацию лекарств за пределы государства, а также необоснованного повышения цен в свяжи с ажиотажем.

4. В целях противодействия COVID-19 Совет министров может путем регулирования перераспределять запланированные бюджетные расходы между частями и отделами государственного бюджета.

5. Премьер-министр может наложить на орган местного самоуправления обязанность выполнить конкретную задачу в связи с противодействием COVID-19.

6. Воевода может издавать приказы, применимые ко всем органам государственного управления, …. всем субьектам хозяйствования, юр. лицам …. в связи с противодействием COVID19. Команды подлежат немедленному исполнению.

7. Государственное казначейство, органы местного самоуправления и государственные организационные единицы не несут ответственности за ущерб, причиненный в связи с обоснованными действиями, направленными на противодействие COVID-19

8. Военнослужащий, находящийся на действительной военной службе, может быть направлен командиром воинской части для выполнения задач, не связанных с его военной специальностью и военной подготовкой, при условии, что он обладает квалификацией и полномочиями для выполнения этих задач ".

9. Для противодействия COVID-19 работодатель может дать указание работнику выполнять в течение определенного периода времени работу, указанную в трудовом договоре, вне места его постоянного выполнения

10. Здоровые лица, контактировавшие с лицами, страдающими инфекционными заболеваниями, подлежат обязательному карантинному или эпидемиологическому надзору, если это согласовано органами санитарного надзора, на срок, не превышающий 21 день с последнего дня контакта.

Особенно хочется отметить тот факт, насколько стремительно был разработан, внесён и принят этот проект закона.

Он был подан в парламент 1 марта и уже 3 го марта принят в целом.

Думаю, что украинской власти стоит как можно быстрее учесть и использовать этот опыт польских коллег и приступить к разработке комплексных изменений в законодательство направленных на защиту нации от эпидемии “Covid-19”.

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