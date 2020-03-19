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/ Пульмонология

Украине не хватает аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом: Луценко назвал главную проблему

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине есть острая необходимость в аппаратах искусственной вентиляции легких на фоне распространения коронавируса в стране.

Об этом он рассказал в интервью "Фактам". По его подсчетам их сейчас от 500 до 600 на всю страну разного качества. Вместе с тем, закупить аппараты уже невозможно, так как ко всем мировым производителям выстроилась очередь из стран, которые встрепенулись раньше.

"Поэтому, если у нас настолько плохо дело с медикаментами, защитными материалами и прочим, надо вводить максимально жесткий запрет на передвижение по стране. Лучше ограничить себя на месяц-два-три, чем терять тысячи людей еженедельно", – отметил он.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Кроме того, Луценко пояснил, что ежедневно читает заграничную прессу и пришел к выводу, что ключевой является проблема с легкими у людей старшего поколения. Симптомы появляются у значительной части заболевших, когда легкие уже поражены.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировали уже 16 случаев заболевания COVID-19, два из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
В России 40 000 аппаратов ИВЛ.
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