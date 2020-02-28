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/ Пульмонология

Украина вводит особый контроль на границе с Россией из-за коронавируса

2.4т
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Из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на владу" на 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, такую же проверку будут проводить пограничники в пунктах пересечения линии разграничения на Донбассе в зоне ООС.

На границе с Россией всех будут проверять на коронавирус

На границе с Россией всех будут проверять на коронавирус

korrespondent.net

"У нас есть протокол действий для пограничников. Теперь мы контролируем все пункты пропуска перехода в зоне ООС и в Крыму. Завтра (28 февраля. – Ред.) пункты перехода с Российской Федерацией возьмем под контроль", – сказал глава МВД.

Он подчеркнул, что там будет тотальный скрининг температуры.

Карта распространения коронавируса COVID-19:

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал, как выглядит санитарный вертолет Ми-8, на котором будут перевозить потенциальных больных коронавирусом COVID-2019.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Государственная пограничная служба Украины вирус
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семенов Александр
семенов Александр
"Так пэрэможэмо!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Логично! Заражённые в Румынии, а "особый контроль" на границе с РФ ))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да закройте все границы с РФ и сепарации и полностью!!РФ это кавказо-азия и там полному будет полная эпидемия!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Артеллерист Моня, https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-не забывай,12 раз в день на коленях
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