Украина вводит особый контроль на границе с Россией из-за коронавируса

Из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на владу" на 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, такую же проверку будут проводить пограничники в пунктах пересечения линии разграничения на Донбассе в зоне ООС.
На границе с Россией всех будут проверять на коронавирус
korrespondent.net
"У нас есть протокол действий для пограничников. Теперь мы контролируем все пункты пропуска перехода в зоне ООС и в Крыму. Завтра (28 февраля. – Ред.) пункты перехода с Российской Федерацией возьмем под контроль", – сказал глава МВД.
Он подчеркнул, что там будет тотальный скрининг температуры.
Карта распространения коронавируса COVID-19:
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал, как выглядит санитарный вертолет Ми-8, на котором будут перевозить потенциальных больных коронавирусом COVID-2019.
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