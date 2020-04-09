Украина получит "сенсационное" лекарство от коронавируса

Украина получит дополнительно 320 тысяч таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных коронавирусом COVID-19.

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Как сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на министра Максима Степанова, необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз".

Максим Степанов

"Этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов", – отметил глава Минздрава.

По его словам, препарат будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.

Гидроксихлорохин назвали "сенсационным" по результатам международного опроса тысяч врачей, которые подтвердили, что препарат является лучшим лекарством от коронавируса, доступным в настоящее время.

Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 в Украине и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог, и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что обновленный протокол лечения коронавируса в Украине является так называемой "схемой отчаяния".

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркивал, что сочетание препаратов гидроксихлорохин (действующее вещество препаратов против малярии) и азитромицин (антибиотик широкого спектра действия) способно вылечить пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Во Франции заявили, что хлорохин (одним из торговых названий которого является "Плаквенил") якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

Однако больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин из-за его побочных действий.

OBOZREVATEL писал, чем "Плаквенил" опасен и в каких случаях приводит к смерти.

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