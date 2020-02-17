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/ Пульмонология

Украина не справится: врачи признали бессилие перед эпидемией коронавируса

4.4т
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В Украине на данный момент нет никаких возможностей противостоять возможной эпидемии коронавируса.

В нашей стране нет собственных тест-систем, которые позволили бы определить заболевание, говорится в сюжете ТСН.

В Институте эпидемиологии и вирусных инфекций прямо заявили, что из-за отсутствия денег неспособны закупить специальное оборудование.

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На данный момент в Украине в инфекционных больницах 5,5 тысяч коек и лишь полсотни аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Пациент с коронавирусной инфекцией госпитализируется отдельным входом прямо со скорой. При входе персонал получает средства персональной защиты, комплекты противоэпидемические, респираторы. Бокс укомплектован портативной аппаратурой, портативный кардиограф, портативный УЗИ аппарат, портативная рентгенстойка и в каждом боксе у нас дыхательная аппаратура", — рассказали в одной из киевских больниц.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Медики подчеркнули, что Украина занимает 98-е место в мире из 130 стран по готовности к борьбе с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в регионах Украины проходят учения по противодействию коронавирусу из китайской провинции Хубэй.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так не пускайте самолёты из Китая и закройте границу с востоком полностью что бы из срашки не занесли специально и все будет хорошо
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К Денис
К Денис
Артеллерист Моня, как ни странно, тут с тобой свинотой согласен.. Не готовы.. То полная изоляция возможных путей проникновения.. Либо пандемии не избежать
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Это какбэ толстый намек на то, что 18 февраля не будет?? Я про эвакуацию
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ahoh Yuzz38, какая эвакуация пусть там сидят пока не закончиться эпидемия!ещё заразы нам не хватало!
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К Денис
К Денис
Эй свинота)) чернявый который)) ой червониий дэбилко)))) тыж верещало как рещанное, что уркаина голова в отличии от России, и что урки и инцы вперёд всего мира приготовили тесты и больницы)))) выходит ты 3/14 бол помимо того что свинота)))))
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
К Денис, он уверен что кастрюля на голове защищает от короновируса
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