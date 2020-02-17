Украина не справится: врачи признали бессилие перед эпидемией коронавируса

В Украине на данный момент нет никаких возможностей противостоять возможной эпидемии коронавируса.

В нашей стране нет собственных тест-систем, которые позволили бы определить заболевание, говорится в сюжете ТСН.

В Институте эпидемиологии и вирусных инфекций прямо заявили, что из-за отсутствия денег неспособны закупить специальное оборудование.

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На данный момент в Украине в инфекционных больницах 5,5 тысяч коек и лишь полсотни аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Пациент с коронавирусной инфекцией госпитализируется отдельным входом прямо со скорой. При входе персонал получает средства персональной защиты, комплекты противоэпидемические, респираторы. Бокс укомплектован портативной аппаратурой, портативный кардиограф, портативный УЗИ аппарат, портативная рентгенстойка и в каждом боксе у нас дыхательная аппаратура", — рассказали в одной из киевских больниц.

Коронавирус в Украине

Медики подчеркнули, что Украина занимает 98-е место в мире из 130 стран по готовности к борьбе с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в регионах Украины проходят учения по противодействию коронавирусу из китайской провинции Хубэй.

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