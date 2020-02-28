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/ Пульмонология

Украину предупредили о появлении коронавируса: "Первые признаки пандемии!"

2.4т
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Темпы распространения коронавируса COVID-19 указывают на первые признаки пандемии и Украине вряд ли удастся избежать появления новой инфекции.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Иван Сорока. Он предупредил, что сейчас Украина не готова к "массированной атаке" коронавируса из Уханя и помощь смогут получить только первые сотни пациентов.

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"Если вирус попадет в Украину, то мы сможем предоставить помощь первым десяткам, сотням пациентов. Но если мы не сможем сдержать инфекцию, то у нас будут чрезвычайно большие проблемы. Потому что нет эффективного технического обеспечения, неподготовлены кадры, не хватает необходимых противоэпидемических мер", – подчеркнул он.

В частности, Сорока обратил внимание на отсутствие надлежащей материально-технической базы в районных больницах.

"Давайте будем откровенными: если в районной больнице один аппарат вентиляции легких, и он будет занят пациентом на какой-то хирургической операции или после операции, то мы не сможем предоставить эту помощь пациенту с коронавирусом… А если пациент с коронавирусом появляется в районной больнице, то фактически вся эта больница становится на карантин, и она не сможет предоставлять другую медицинскую помощь, что также является неприемлемым", – рассказал медработник.

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На вопрос, существуют ли шансы избежать появления коронавируса в Украине, Сорока ответил: "К сожалению, это очень оптимистичный сценарий".

Он пояснил, что предпринимаемые на данный момент действия – бесконтактная термометрия и запись адресов прибывающих в страну пассажиров – не являются эффективным методом допуска или не допуска болезни на территорию Украины.

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По его мнению, снизить риски поможет только максимальное ограничение на въезд из "неблагополучных" территорий, то есть фактически введение карантина с теми странами, где зафиксированы вспышки болезни.

"Кроме того, нужно время для подготовки и концентрации ресурсов, подготовки эпидемиологов, инфекционистов, создания материально-технических запасов в учреждениях охраны здоровья", – отметил Сорока.

"Развитие эпидемиологической ситуации в Италии, говорит о том, что пик заболевания мы еще не прошли. Мы видим распространение инфекции и первые признаки пандемии", – констатировал он.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Коронавирус Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Иван Сорока
Место
Украина
Теги
вирус Министерство здравоохранения
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