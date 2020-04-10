Украина бесплатно получит перспективные лекарства от коронавируса

Украина бесплатно получит от Японии препарат "Фавипиравир" ("Авиган"), который считается перспективным для лечения коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что правительство Японии включило Украину в список из 20 стран мира, которые получат доступ к этому препарату (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Эти лекарства считаются очень перспективными для лечения коронавирусной болезни. Мы приобщаемся к тому, чтобы компании в мире продавали Украине необходимое оборудование и лекарства. Это ежедневная и тщательная работа", – отметил Кулеба.

Токийская газета Yomiuri Shimbun ранее писала, что разработанный местной компанией "Авиган" ( "Фавипиравир" или "T-705") хорошо показал себя при исследованиях в качестве средства для лечения COVID-19.

Отметим, официальных рекомендаций ВОЗ к его применению от COVID-19 пока нет, как и других лекарств, включая "Плаквенил".

Как писал OBOZREVATEL, "Авиган" – синтетический противовирусный препарат, применяемый при лечении гриппа, желтой лихорадки, вируса Эбола и других инфекций. С началом эпидемии нового коронавируса медики стали применять его для лечения пациентов с COVID-19. По мнению некоторых врачей, эффективность препарата резко падает при более выраженных симптомах.