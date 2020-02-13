Держит сила любви: украинец отказался уехать из Уханя

Украинец из Киева, проживающий в Китае в самом центре распространения смертельного коронавируса – городе Ухань, отказался возвращаться на Родину в рамках эвакуации из-за невесты.

Об этом пишет ТСН. Юрий и Роксен живут вместе в заблокированном городе уже более двух месяцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Украинец рассказал, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда. А накануне Нового года сделал девушке предложение и подарил кольцо – и она согласилась. Роксен из Южной Африки, и правительство ее страны решил, что не будет эвакуировать своих граждан. А улететь вместе в Украину они не могут, так как официально не женаты и не имеют свадебного сертификата.

Украинец отказался уехать из Уханя из-за любви ТСН

"Поэтому 14 февраля (в День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем", – говорит Юрий.

Молодые люди отметили, что всего необходимого для жизни в Ухане хватает, никакого дефицита. Более того, хотя на работу люди пока не ходят, зарплату им все равно выплачивают. Однако людей на улицах до сих пор мало, и все ходят в масках и перчатках.

Украинец отказался уехать из Уханя ради невесты ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на эвакуацию из провинции Хубэй (Китай), где находится эпицентр распространения нового коронавируса, согласились более 50 украинцев.

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