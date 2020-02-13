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/ Пульмонология

Держит сила любви: украинец отказался уехать из Уханя

1.9т
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Украинец из Киева, проживающий в Китае в самом центре распространения смертельного коронавируса – городе Ухань, отказался возвращаться на Родину в рамках эвакуации из-за невесты.

Об этом пишет ТСН. Юрий и Роксен живут вместе в заблокированном городе уже более двух месяцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Украинец рассказал, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда. А накануне Нового года сделал девушке предложение и подарил кольцо – и она согласилась. Роксен из Южной Африки, и правительство ее страны решил, что не будет эвакуировать своих граждан. А улететь вместе в Украину они не могут, так как официально не женаты и не имеют свадебного сертификата.

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Украинец отказался уехать из Уханя из-за любви

Украинец отказался уехать из Уханя из-за любви

ТСН

"Поэтому 14 февраля (в День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем", – говорит Юрий.

Молодые люди отметили, что всего необходимого для жизни в Ухане хватает, никакого дефицита. Более того, хотя на работу люди пока не ходят, зарплату им все равно выплачивают. Однако людей на улицах до сих пор мало, и все ходят в масках и перчатках.

Украинец отказался уехать из Уханя ради невесты

Украинец отказался уехать из Уханя ради невесты

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на эвакуацию из провинции Хубэй (Китай), где находится эпицентр распространения нового коронавируса, согласились более 50 украинцев.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
А ккто-то кого-то собрался эвакуировать??
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Гоша Злой
Гоша Злой
Ahoh Yuzz38, тендер через прозоро запустили)
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