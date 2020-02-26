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/ Пульмонология

Угроза коронавируса: в СБНО сказали, кто из украинцев в группе риска

2.8т
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Наибольшие риски заболевания коронавирусом имеет возрастная категория 80+.

Об этом сообщили в главном ситуационном центре Совета национальной безопасности и обороны, где в круглосуточном режиме проводится мониторинг распространения болезни.

"По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

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Для 40-49-летних – соответственно 0,3%, для 50-59-летних – 1 3%, для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", – сказано в сообщении.

Также в зоне риска находятся люди, которые имеют проблемы с дыхательной системой и диабетики.

Угроза коронавируса: в СБНО сказали, кто из украинцев в группе риска

rnbo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Украина готова противостоять коронавирусу COVID-19 на фоне выявления новых случаев заболевания в европейских странах.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
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