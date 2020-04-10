Удар по мозгу и нервам: названы новые тяжелые симптомы COVID-19

Тимур Григоренко Пульмонология 23:19, 10.04.2020 Обновлено: 23:27, 10.04.2020

Коронавирус COVID-19 наносит вред мозгу и нервной системе у половины тяжело больных пациентов.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования зараженных в китайском городе Ухань, передает Daily Mail.

Ученые сообщили, что у трети тяжело больных проявлялись такие симптомы, как головные боли, спотыкание, невнятная речь, нервные боли и судороги.

Эпидемия COVID-19

Другими симптомами были проявления периферической нервной системы – ухудшение вкуса, запаха и зрения.

"В целом, 78 пациентов (36,4%) имели неврологические проявления. По сравнению с пациентами с несерьезной инфекцией, более тяжелые зараженные имели более серьезные расстройства, особенно гипертонию, и имели меньше типичных симптомов COVID-19, таких как лихорадка и кашель", – отметили исследователи.

При этом ученые подчеркнули, что наблюдения за неврологическими осложнениями у пациентов с положительной реакцией на COVID-19 не должны отвлекать внимание от основной патологии –дыхательная недостаточность.

Как сообщал OBOZREVATEL, после заражения COVID-19 врач-диетолог потеряла вкус и аппетит.

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