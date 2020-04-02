Ученый назвал способ избежать новых волн коронавируса и хантавируса

Запрет на торговли мясом диких животных может помочь избежать человечеству распространения таких болезней как коронавирус и хантавирус.

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Такой вывод сделал биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США) в своей статье. Он проанализировал ситуацию в Китае.

Так, ученый напомнил, что 75 процентов вирусных заболеваний человека связаны с животными. Речь идет, в частности, об инфекциях, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2 и хантавируса.

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Биолог обнаружил, что среди диких млекопитающих и птиц циркулируют тысячи потенциально опасных для человека вирусов.

При этом годовой оборот рынка диких животных в Китае специалистом оценивается в 18 миллиардов долларов. Виттемьер отметил, что соответствующие рынки в Поднебесной работают до сих пор потому, что являются основным источником дохода для обнищавших сельских общин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница Китая рассказала, что коронавирус можно победить при помощи всеобщей самоизоляции.

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