По худшему прогнозу коронавирус станет сезонным заболеванием и после окончания пандемии будет атаковать каждый год.

Такой сценарий описал популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро в комментарии РИА Новости.

"При заболевании новым типом коронавируса высока смертность среди пожилых людей. Среди тех, кому больше 80 лет, смертность составляет 16-17%. И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема. Для молодых людей это не так страшно, а у пожилых заболевание сопряжено с риском для жизни", – объяснил врач.

Акихиро озвучил худший сценарий развития коронавируса РИА Новости

Он привел пример Италии: там 98% умерших от нового типа коронавируса — люди старше 60 лет.

Сато считает, что по этой причине ограничить посещения мест скопления людей только для пожилых членов семьи неправильно. Это правило должно стать общим для всех членов семьи.

Ученый назвал худший сценарий развития пандемии коронавируса slon.fr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи из немецкого института Роберта Коха заявили, что пандемия коронавируса может длиться два года.

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