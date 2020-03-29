Ученые выяснили настоящее происхождение опасного коронавируса из Китая

Новый коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, ученые сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов.

Иллюстрация pixabay.com

Команда исследователей пришла к выводу, что новый коронавирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.

"Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что SARS-CoV 2 возник в результате природных процессов", – заявил соавтор исследования, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research Кристиан Андерсен.

SARS-CoV-2 является седьмым известным членом семейства коронавирусов, который заражает людей.

Как писал OBOZREVATEL, Минздрав Украины опроверг фейк о происхождении коронавируса – якобы ученые выяснили, что летучая мышь инфицировала курицу, которую потом кто-то купил на рынке в китайском Ухане, а дальше люди передавали инфекцию друг другу.

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