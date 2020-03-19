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/ Пульмонология

Ученые сказали, откуда взялся коронавирус

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Ученые заявили, что версия с якобы созданием коронавируса в США и завозом его в Китай американскими военными не имеет подтверждений.

Оценку такому сценарию эксперты дали в комментарии РИА Новости, исследовав генную структуру заболевания.

По их словам, COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо.

Ученые сказали, откуда взялся коронавирус

Ученые сказали, откуда взялся коронавирус

"Сиквенс (прочитанная последовательность генетического кода Ред.) этого вируса хорошо известен. Это нормальный природный вирус, он подвержен мутациям, и это нормально. Сиквенсы именно этого вируса были опубликованы в декабре по результатам обследования первых заболевших. Мы знаем, какая структура была у него в декабре, и какая структура сейчас. Даже те сиквенсы, которые пришли в декабре, не носят отпечатков того, что этот вирус был искусственно создан. Обычно это заметить можно. Если ученый режет РНК или ДНК, то в тех местах, где режут, остаются, условно говоря, следы молекулярных ножниц. Как природа, мы пока не умеем работать", – заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Она также акцентировала, что прежде чем вирус выпускать, его надо испытать, а это скрыть было невозможно.

"Коронавирус на мышах испытать нельзя, он мышей не заражает. На обезьянах провести исследование еще труднее, чем на людях. Обезьяны стоят очень дорого и все на учете. Представить, что кто-то где-то устроил мини-эпидемию на людях и мы об этом ничего не узнали, также невероятно. Как они ее остановили? Это что, на острове было? То есть логистика этой конспирации не работает", – добавила Баранова. С ее мнением согласились остальные коллеги, участвовавшие в дискуссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ после соответствующих заявлений в МИД Китая получило развитие предположение, что США могли занести смоделированный вирус, который затем вышел из-под контроля и превратился в пандемию.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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