Ученые заявили, что версия с якобы созданием коронавируса в США и завозом его в Китай американскими военными не имеет подтверждений.

Оценку такому сценарию эксперты дали в комментарии РИА Новости, исследовав генную структуру заболевания.

По их словам, COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо.

Ученые сказали, откуда взялся коронавирус

"Сиквенс (прочитанная последовательность генетического кода – Ред.) этого вируса хорошо известен. Это нормальный природный вирус, он подвержен мутациям, и это нормально. Сиквенсы именно этого вируса были опубликованы в декабре по результатам обследования первых заболевших. Мы знаем, какая структура была у него в декабре, и какая структура сейчас. Даже те сиквенсы, которые пришли в декабре, не носят отпечатков того, что этот вирус был искусственно создан. Обычно это заметить можно. Если ученый режет РНК или ДНК, то в тех местах, где режут, остаются, условно говоря, следы молекулярных ножниц. Как природа, мы пока не умеем работать", – заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Она также акцентировала, что прежде чем вирус выпускать, его надо испытать, а это скрыть было невозможно.

"Коронавирус на мышах испытать нельзя, он мышей не заражает. На обезьянах провести исследование еще труднее, чем на людях. Обезьяны стоят очень дорого и все на учете. Представить, что кто-то где-то устроил мини-эпидемию на людях и мы об этом ничего не узнали, также невероятно. Как они ее остановили? Это что, на острове было? То есть логистика этой конспирации не работает", – добавила Баранова. С ее мнением согласились остальные коллеги, участвовавшие в дискуссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ после соответствующих заявлений в МИД Китая получило развитие предположение, что США могли занести смоделированный вирус, который затем вышел из-под контроля и превратился в пандемию.

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