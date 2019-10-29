Ученые разработали революционную вакцину от туберкулеза

Ученым удалось создать революционную вакцину, которая поможет в лечении туберкулеза. Через несколько лет она получит лицензию

По словам исследователей, вакцина на долгое время защитит от болезни. Об этом сообщает BBC.

"Вакцина, которая может привести к настоящей революции в лечении туберкулеза, была открыта исследователями. Ожидается, что она обеспечит долговременную защиту против этой болезни, которая убивает ежегодно в мире 1,5 миллиона человек. Однако после первых успешных опытов вакцины пройдет еще несколько лет до ее лицензирования", – говорится в сообщении.

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В разработке вакцины приняла участие международная команда ученых. Новую вакцину уже успели испытать на 3,5 тысячи взрослых людей из Южной Африки, Кении и Замбии. В больницы она поступит до 2028 года.

Нынешняя вакцина от туберкулеза – BCG – оказалась не вполне эффективной.

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