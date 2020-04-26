Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Ученые приблизились к созданию уникального теста на иммунитет к коронавирусу

1.9т
Читать материал на украинском

Британские ученые разработали экспресс-тест на иммунитет к коронавирусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Для проведения теста человек должен предоставить кровь с помощью укола. Затем, подобно тесту на беременность, после 20-минутного ожидания появляются одна или две полоски, пишет "Daily Mail".

Две полоски означают, что у человека есть антитела к вирусу. Одна полоска – что он уязвим для коронавирусной инфекции или тест не пройден.

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

Согласно планам правительства, после прохождения теста британцы будут фотографировать и отправлять свои результаты в общую базу данных. Так, британцы смогут проверить, развился ли у них иммунитет, и затем им будет разрешено вернуться к работе в обычном режиме.

В Британии полагают, что к лету 2020 года смогут провести до одного миллиона таких тестов, а к следующему году – до 50 миллионов. Ожидается, что он будет стоить 10 фунтов стерлингов.

Однако план правительства не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения о том, что странам не следует выдавать так называемые "паспорта имунитета", поскольку нет никаких доказательств того, что люди, которые выработали антитела после коронавируса, были защищены от второй инфекции.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу только после того, как они пройдут все необходимые "испытания".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости