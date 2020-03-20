Ученые предупредили, что COVID-19 заражает без проявления симптомов

Меньше половины случаев (44%) заражения китайским коронавирусом COVID-19 произошли при контакте с бессимптомными носителями болезни.

Об этом сообщили эпидемиологи Медицинского университета Гуаньчжоу и Гонконгского университета, Китай, передает MedRxiv.

Так, ученые изучили 94 зараженных, у которых COVID-19 зарегистрировали до появления первых симптомов болезни. Выяснилось, что у значительной части наблюдаемых вирусные частицы вырабатывались в момент появления симптомов или даже раньше.

Эпидемия коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что зараженный коронавирусом организм заражал другие ещё до того, как человек сам понимал, что заболел. Поэтому эпидемиологи настояли на отслеживании все контактов заболевших.

Напомним, состоянием на пятницу, 20 марта, в мире зафиксировано 244 518 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец, который уже два года живет в Пекине, рассказал, как Китаю удалось победить пандемию коронавируса.

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