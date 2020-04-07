Ученые показали, как звучит коронавирус COVID-19

Ученые из Массачусетского технологического института (США) наглядно показали, как звучит коронавирус SARS-CoV-2.

Биологи преобразовали структуры шиповидного белка в подобие песни. Одним из авторов мелодии выступил Маркус Бюлер, пишет Vice.

Ученым удалось записать колебания белков с помощью ультразвука. Исследователи присвоили каждой аминокислоте белка свою ноту в музыкальной гамме. Для озвучивания коронавируса использовали кото (японский щипковый инструмент), колокольчики и флейту.

Коронавирус COVID-19

При этом данный эксперимент имел и практичный опыт. При помощи помощью подобного анализа структуры белков COVID-19 можно обнаружить места, где связываются антитела или лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метров.

Ранее ученые заявили, что версия с якобы созданием коронавируса в США и завозом его в Китай американскими военными не имеет подтверждений.

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