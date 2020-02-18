Ученые показали, как выглядит новый коронавирус COVID-19. Фото

Американским ученым удалось запечатлеть тело нового китайского коронавируса COVID-19, который сейчас стремительно распространяется по планете.

Как известно, исследователи из Национального института здравоохранения (NIH) взяли образец у зараженного американца, сообщает DailyMail. Как выяснилось, согласно полученным изображением, новый патоген внешне напоминает родственный ему вирус SARS, спровоцировавший вспышку пандемии в 2003-2004 годах.

При этом один вирус отличается от другого по своему генетическому составу - РНК и ДНК, а также белкам на его внешней поверхности, которые дают ему возможность проникать через мембраны других клеток.

Определение последовательности белков нового вируса позволило ученым Майклу Летко и Винсенту Мунстеру идентифицировать его как близкого родственника атипичной пневмонии.

COVID-19 DailyMail

COVID-19 DailyMail

Белки, формирующие "корону" вируса, позволили ученым предположить, что он изначально происходил от летучих мышей, и что мутации в ходе эволюционного развития - это то, что делает вирус способным проникать в клетки человека, особенно в дыхательные пути.

Также на микроскопических изображениях видно, как клетки выходят из одних ячеек и атакуют другие, иногда в очень концентрированных скоплениях.

COVID-19 DailyMail

COVID-19 DailyMail

COVID-19 DailyMail

Эксперты подчеркивают, что идентификация формы и структуры вируса не остановит его, однако дает ученым важные подсказки о том, как его обезвредить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что китайские ученые нашли эффективный способ лечения коронавируса.

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