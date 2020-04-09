Четыре из семи известных коронавирусов человека вызывали сезонные эпидемии аналогично гриппу и их пик приходился на зимние месяцы.

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Такой вывод сделали ученые из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета в США, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Отмечается, что тот факт, что большинство случаев заболевания фиксируется в зимние месяцы, может указывать на время вероятного пика пандемии.

Ученые определили возможный пик коронавируса naked-science.ru

Большинство случаев коронавируса было зафиксировано в период с декабря по апрель-май, при этом пик наблюдался в январе-феврале. Лишь 2,5 процента случаев приходятся на интервал с июня по сентябрь.

Ученые еще в 2010 году начали отслеживать распространение четырех коронавирусов человека (OC43, 229E, HKU1 и NL63), которые при заражении вызывают легкие симптомы. В настоящий момент ученые отслеживают и распространение SARS-CoV-2.

Исследователи подчеркнули, что пока пока точно не известно, будет ли новый коронавирус вести себя так, как связанные с ним сезонные вирусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские медики опубликовали отчет о протекании коронавируса у человека, описав появление симптомов болезни по дням.