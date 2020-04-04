Ученые назвали привычку, которая повышает риск смерти от коронавируса

У курящих людей заболевание коронавирусом COVID-19 проходит в более тяжелых формах, чем у остальных.

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Как пишет MedicalXpress, к такому выводу пришли специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США).

По данным исследований, курение наносит вред естественной защите организма от некоторых бактерий и вирусов. Отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться инфекции.

Заболевшие коронавирусом курильщики в группе риска

Согласно статистике из Китая, смертность от COVID-19 для общей популяции составляет около 2%, при этом для людей с заболеваниями легких, которые часто связаны с курением, этот показатель вырастает до 6%.

Однако курение – не единственный фактор, который снижает защитные возможности организма. Среди прочих были перечислены сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление и диабет – для носителей этих заболеваний уровень смертности составил 10%, 6% и 7% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 представляет опасность для молодых людей, которые ведут здоровый образ жизни.

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