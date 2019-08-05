Ученые назвали новый фактор устойчивости "супербактерий"

Новое исследование показало, что сигаретный дым влияет на штаммы супербактерий, делая их более устойчивыми к определенным антибиотикам.

Группа ученых изучала золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) при воздействии на него дыма. Об этом сообщает медицинское издание Medical News Today.

Этот вид грамположительных бактерий очень распространен у людей и может вызывать целый ряд заболеваний, такие как поверхностные кожные инфекции, пневмония или эндокардит. Устойчивые к антибиотикам штаммы S. aureus или MRSA вносят значительный вклад в кризис общественного здравоохранения.

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MRSA – метициллин-устойчивые штаммы золотистого стафилококка. Ранее в ходе естественного отбора у штамма закрепилась мутация против пенициллина, благодаря наличию специального фермента. В дальнейшем для борьбы с этими бактериями начали использовать модифицированный пенициллин – метициллин. Но сегодня встречаются штаммы, устойчивые и к нему.

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Для работы были отобраны штаммы исходя из их клинической значимости и генетического разнообразия, однако не все они одинаково реагировали на сигаретный дым. Этот фактор вызывает стресс у исследуемого штамма, что сопровождается появлением новой субпопуляции бактерий, которая в процессе адаптации к более суровым условиям, становится резистентной к лечению.

Как писал MedOboz, из-за широкого распространения суперинфекций правительство Украины утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.

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