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/ Пульмонология

Ученые нашли связь между ожирением и коронавирусом

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Излишний вес, то есть ожирение может стать дополнительным фактором риска заразиться коронавирусом COVID-19.

Диетологи пояснили, что чем выше индекс массы тела, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа, передают "Известия".

Кроме того люди с излишним весом имеют один усугубляющий фактор: уменьшение глубины дыхания и объема функционирующих легких.

Ожирение

Ожирение

"Ожирение часто является спутником целого ряда хронических патологий, включая диабет. Причем лишний вес может быть как причиной хронического заболевания, так и его следствием. Есть основания полагать, что люди с избыточной массой тела более уязвимы для заражения коронавирусом", – отметили ученые.

Также диетологи подчеркнули, что люди с крайними формами ожирения часто имеют 3–4 заболевания, и это повышает риск плохо справиться с любой инфекцией, в том числе и с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили, что коронавирусная инфекция может стать хронической у людей, которые ею заразились.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Теги
диета диетолог ожирение питание
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Пусть жирдяи дохнут. Не жаль
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