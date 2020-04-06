Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за 48 часов

Австралийские ученые выяснили, что противопаразитарный препарат ивермектин может уничтожить коронавирус COVID-19 за 24 часа, однако пока только в пробирке.

Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Antiviral Research. По словам доктора Кайли Вагстафф из Института биомедицинских исследований Монаша, которая возглавляла исследования, ивермектин остановил рост SARS-CoV-2 в клеточной культуре в течение 48 часов.

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"Мы обнаружили, что даже одна доза может удалить всю вирусную РНК за 48 часов и что даже за 24 часа она значительно сократилась", – сказала Вагстафф.

Ученые предупредили, что пока что исследования проводились в пробирке. Препарат еще должен пройти испытание на людях. Следующая задача ученых – выяснить, есть ли эффективная доза, при которой можно использовать его для людей.

Применение ивермектина для борьбы с COVID-19 будет зависеть от результатов дальнейших доклинических и клинических исследований. Сейчас австралийские ученые активно ищут финансирование.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с активным веществом гидроксихлорохин, которая продемонстрировала эффективность в лечении коронавируса COVID-19.

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