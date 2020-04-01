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/ Пульмонология

Ученые нашли новый способ лечения коронавируса

3.4т
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В борьбе с инфекцией коронавируса может помочь переливание сыворотки крови, которая содержит антитела от уже переболевших им пациентов.

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Такой способ лечения COVID-19 открыли ученые из Университета Гонконга. Об этом сообщает South China Morning Post.

В частности, китайские микробиологи провели опыты на сирийских золотистых хомяках с учетом схожести в их организме структуры белка ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) с человеческим. Такой белок считают рецептором для проникновения вируса в клетку организма.

Ученые из Китая нашли новый способ лечения коронавируса

Ученые из Китая нашли новый способ лечения коронавируса

Так, уже в первую неделю заражения животные имели очень тяжелые симптомы –поражения легких, трахеи, иммунной системы и кишечника. Однако постепенно некоторые грызуны начали выздоравливать – у них восстанавливался вес, а в крови появились антитела к вирусу.

После исследователи использовали сыворотку крови этих хомяков для переливания здоровому животному, а затем заражали его коронавирусом. В результате оказалось, что в таком случае вирусная нагрузка на организм снижалась в десять раз.

Но при этом микробиологи выяснили, что инфицированные животные способны заражать здоровых, находясь с ними в одной клетке.

Теперь ученые из Китая ждут одобрения их научного эксперимента со стороны медицинского комитета по этике, чтобы иметь возможность провести это исследование на людях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Институте молекулярной биологии и генетики НАН разработали и подготовили к использованию тест-системы для диагностики коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Китай Гонконг
Тег
вирус
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