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/ Пульмонология

Ученые из Германии совершили прорыв в борьбе с коронавирусом

13.9т
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Ученые из Германии приблизились к прорыву в изучении коронавируса, который в будущем может позволить остановить его размножение.

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Как пишет La Republica, они воссоздали трехмерную модель белка протеазы, который отвечает за распространение вируса. Теперь эксперты смогут понять, как и какими лекарствами воздействовать на возбудителя опасной инфекции.

Коронавирус в клетках человека

Коронавирус в клетках человека

La Republica

Команду ученых, которая совершила открытие, возглавляет всемирно известный вирусолог из Университета Любека Рольф Хильгенфельд. Им удалось расшифровать архитектуру протеазы с помощью рентгеновских лучей высокой интенсивности на установке BessY II в берлинском Гельмгольц-Центре.

Биологи надеются, что теперь смогут разработать оружие, которое будет эффективно блокировать коронавирус. Для этого необходимо дезактивировать молекулу, которая связывает протеазный фермент. Именно с помощью него коронавирус создает свои копии в зараженных клетках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта в США впервые ввели людям вакцину против коронавируса. Ее получили четыре добровольца, которые сами изъявили желание протестировать препарат на себе. Эксперимент был проведен учеными Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Германия
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Как? Так пукинская медицина вчера весь геном этого вируса раскодировала)))
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