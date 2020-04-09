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/ Пульмонология

Ученые добились прорыва в разработке вакцины от коронавируса: COVID-19 "зажмут"

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Ученые из Университета Кливленда (Австралия) готовятся к доклиническим испытаниям вакцины от коронавируса на живом болезнетворном организме. Затем они планируют начать ее тестирование на людях.

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Как пишет Daily Mail, в масштабном исследовании также будет участвовать центр биологической безопасности в Нидерландах Viroclinics Xplore.

"Эти исследования должны проводиться в специализированных учреждениях по биобезопасности, так как они используют живой вирус. И наше многолетнее партнерство с Viroclinics Xplore вселяет в нас уверенность в том, что мы справимся с этим быстро", – сказал руководитель программы вакцинации доктор Кит Чаппелл, отметив, что надеется начать тестирование вакцины на людях уже во второй половине 2020 года.

Вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса

Daily Mail

В основу нынешних испытаний положен метод "быстрой реакции", который команда Чаппелла разработала всего за три недели. Хотя готовились к этому ученые 15 месяцев.

"Мы думали, что у нас было три года. Но это произошло намного раньше, чем мы надеялись, поэтому сразу же приступим к действиям", – отметил доктор.

Разработанная исследователями технология базируется на использовании последовательности ДНК коронавируса для синтеза белка, который совпадает с белком на поверхности фактического возбудителя болезни. Именно этот белок будет основой вакцины, способной генерировать реакции иммунной системы, которые защищают людей.

Особенностью предложенной технологии является функция молекулярного "зажима" – она позволит фиксировать форму белка в виде шипа, чтобы иммунная система человека смогла по этой характеристике распознавать и нейтрализовать вирус.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
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