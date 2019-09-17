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/ Пульмонология

Убивают? Выяснилась новая опасность электронных сигарет

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Вейпинг может быть ничуть не менее опасен, чем курение. Доказательством этому могут быть шесть смертей, которые случились из-за него в США.

К такому выводу пришли эксперты и медики. Они полагают, что легочная недостаточность может быть вызвана вдыханием паров витамина Е в масляной форме. Он содержится в различных добавках, используемых при приготовлении жидкостей для электронных сигарет, передает ВВС.

Кроме того, воспалительную реакцию в легких могут вызывать и сами базовые компоненты курительной жидкости - обычно это смесь глицерина и пропиленгликоля.

Новости
Ученые нашли новую смертельную опасность вейпинга

Вейпинг

Вейпинг

Иллюстрация

Также указано, что, помимо упомянутых выше компонентов, там содержится масса "потенциально вредных" соединений и токсичных примесей, включая канцерогены (вызывают рак) и отравляющие вещества.

Уже доказано, что пар электронных сигарет содержит следы металлов – либо от нагревательного элемента, либо от других частей курительного устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что причиной смерти шестерых вейперов в США стала новая форма липоидной пневмонии.

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