Убивает не только стариков: названа еще одна причина высокой смертности от COVID-19 в Италии

Причиной высокой смертности из-за коронавируса в Италии, помимо демографических особенностей страны, является несовершенная система тестирования.

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Поскольку она предполагает проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на помощника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлварда.

По мнению специалиста, официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения COVID-19, так как с развитием пандемии итальянские власти изменили стратегию проведения тестов.

Высокая смертность от коронавируса в Италии связана с недоскональной системой тестирования

В частности, после выявления локальной вспышки инфекции в провинции Ломбардия тесты делали всем людям, вступавшим в контакт с инфицированными. При этом в дальнейшем из-за стремительного увеличения количества зараженных и нехватки материалов было решено тестировать на наличие коронавируса только пациентов с тяжелыми симптомами и граждан, входящих в группу риска.

Издание также отмечает, что вирус в основном затрагивает дыхательные пути и множественные летальные исходы могут свидетельствовать об общем состоянии легких у населения. Поэтому может идти речь о неблагоприятной экологической обстановке на севере Италии. Еще одним фактором называется курение: эксперты заметили, что в наиболее тяжелых случаях зараженные часто являются курильщиками.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии готовятся к затяжному карантину из-за коронавируса. Местные СМИ пишут, что даже при самом позитивном варианте страна пробудет "на дому" до конца мая.

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