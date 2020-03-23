Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Убивает не только стариков: названа еще одна причина высокой смертности от COVID-19 в Италии

2.9т
Читать материал на украинском

Причиной высокой смертности из-за коронавируса в Италии, помимо демографических особенностей страны, является несовершенная система тестирования.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Поскольку она предполагает проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на помощника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлварда.

По мнению специалиста, официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения COVID-19, так как с развитием пандемии итальянские власти изменили стратегию проведения тестов.

Высокая смертность от коронавируса в Италии связана с недоскональной системой тестирования

Высокая смертность от коронавируса в Италии связана с недоскональной системой тестирования

В частности, после выявления локальной вспышки инфекции в провинции Ломбардия тесты делали всем людям, вступавшим в контакт с инфицированными. При этом в дальнейшем из-за стремительного увеличения количества зараженных и нехватки материалов было решено тестировать на наличие коронавируса только пациентов с тяжелыми симптомами и граждан, входящих в группу риска.

Издание также отмечает, что вирус в основном затрагивает дыхательные пути и множественные летальные исходы могут свидетельствовать об общем состоянии легких у населения. Поэтому может идти речь о неблагоприятной экологической обстановке на севере Италии. Еще одним фактором называется курение: эксперты заметили, что в наиболее тяжелых случаях зараженные часто являются курильщиками.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии готовятся к затяжному карантину из-за коронавируса. Местные СМИ пишут, что даже при самом позитивном варианте страна пробудет "на дому" до конца мая.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
смерть тесты
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
10
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости