Убивает людей! В США прекратили использовать препарат, которым лечат коронавирус в Украине

В США прекратили лечить пациентов с COVID-19 лекарством против малярии хлорохином после десятка летальных случаев.

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Препарат исключили из исследований после того как умерло 20 человек. Также у некоторых зараженных наблюдалась аритмия, пишет CNBC.

В экспериментальном лечении принимали участие 81 доброволец, которые в течение 10 дней получали хлорохиндифосфат. Пациентов разделили на две группы – одна получала высокую дозировку, другая – поменьше.

Лекарство против малярии хлорохин

В первом случае сначала наблюдалось снижение летальности на 50%. Но выяснилось, что препарат может воздействовать на COVID-19 только при повышенной концентрации, что грозит серьезными побочными эффектами.

"Высокие дозы хлорохина в сочетании с азитромицином и, возможно, осельтамивиром, потенциально связаны с повышенной смертностью среди пациентов с тяжелым заболеванием COVID-19", – говорится в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в протокол лечения больных коронавирусом COVID-19 помимо антибактериальной и противовирусной терапии, также внесли хлорохин.

При этом ранее выяснилось, что препарат хлорохин несет смертельную опасность в случае лечения ним коронавируса нового типа.