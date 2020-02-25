В Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Ее проверяют на наличие коронавируса COVID-2019.

Об этом рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает "Укринформ". Пациентку госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы.

"Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", – сказала Полищук.

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Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус.

Напомним, в Италии уже семь человек погибли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, одна – в Венето. Всего в Италии коронавирусом инфицированы 230 человек. В итальянских городах назревает паника – люди выстраиваются в очереди в аптеки, а во многих магазинах уже опустели продуктовые полки.

В Минздраве Украины сообщили, что на пограничных постах при въезде в страну будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии.

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