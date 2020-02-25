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/ Пульмонология

У украинки, которая вернулась из Италии, заподозрили коронавирус

8.9т
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В Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Ее проверяют на наличие коронавируса COVID-2019.

Об этом рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает "Укринформ". Пациентку госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы.

"Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", – сказала Полищук.

Украинка из Италии попала в больницу Черновцос по подозрением коронавируса

Украинка из Италии попала в больницу Черновцос по подозрением коронавируса

Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус.

Напомним, в Италии уже семь человек погибли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, одна – в Венето. Всего в Италии коронавирусом инфицированы 230 человек. В итальянских городах назревает паника – люди выстраиваются в очереди в аптеки, а во многих магазинах уже опустели продуктовые полки.

В Минздраве Украины сообщили, что на пограничных постах при въезде в страну будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае заявили о создании вакцины против смертельного коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Украина не Китай, если подтвердится, то... . По данным проведенных исследований, наиболее подвержены заражению вирусом люди с кастрюлями на голове.
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семенов Александр
семенов Александр
Уси на майдан!!!! Заспиваймо гымн !!!
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