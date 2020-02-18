"У нас есть совесть!" Аваков дал исчерпывающий ответ по эвакуации украинцев из Китая

Уже в этот четверг, 20 февраля, Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайских города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.

Кроме украинцев, по запросу международных партнеров, этим рейсом из КНР также заберут некоторых иностранцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает сайт МВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы должны заботиться о наших гражданах. Министерство внутренних дел Украины в пределах компетенции готово обеспечить безопасность во время эвакуации украинцев из КНР и в обсервации. Украина только тогда Украина, только тогда Государство, когда она думает о своих гражданах. Мы не богаты, у нас нет миллиардов, но у нас есть совесть. и если мы думаем о своих гражданах, то должны их забрать и спасти", – подчеркнул он.

Аваков рассказал обо всех подробностях эвакуации граждан Украины из Китая

В частности, планируется эвакуация до 50 украинцев и не менее 36 иностранцев из стран, обратившихся с запросом помочь забрать их граждан: из Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других.

По словам министра, команда самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая в Украину, будет состоять из 16 членов экипажа: шесть пилотов, девять бортпроводников, один техник, два врача и медсестра. Также на борту будут полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства.

Украинцев эвакуируют из Китая самолетом 20 февраля

"Все члены экипажа и сопровождающие будут в костюмах биозащиты. Самолет будет разделен на зоны. Пассажиры будут обеспечиваться пищей, средствами личной гигиены и санитарными средствами, в частности медицинскими масками, которые будут меняться во время полета", – рассказал Аваков.

Министр подчеркнул, что каждый пассажир, который планирует вернуться домой украинским самолетом, до посадки обязательно должен подписать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. Ведь в случае отказа человека не эвакуируют.

Арсен Аваков ICTV

Ко всему прочему, добавил глава МВД, в аэропорту будет проводиться термометрия пассажиров китайской стороной и повторно – украинскими медиками непосредственно перед посадкой на борт. При наличии каких-либо симптомов болезни их в сопровождении консула отправят в местную больницу.

"По прибытии в Украину, самолет направится на санитарную стоянку, где все, хо находился на его борту, пройдут пограничный контроль. Сотрудники пограничной и таможенной службы будут проводить необходимые процедуры в костюмах бактериологической защиты. После высадки пассажиров будет проводиться дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов. А в самолете – полная замена фильтров системы кондиционирования", – подытожил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которых в ближайшее время эвакуируют из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, перед вылетом будут проверять на ряд симптомов.

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