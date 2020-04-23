У коронавируса уже около двух тысяч разновидностей – инфекционист

Коронавирус COVID-19 все время мутирует, у него уже около двух тысяч разновидностей.

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Об этом заявил в интервью KharkivToday врач-иммунолог высшей категории, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Академии медицинских наук Украины Андрей Волянский.

COVID-19 мутирует

"У коронавируса уже есть довольно много разновидностей, около двух тысяч изолятов, которые объединили в группы А, В и С", – рассказал он.

По словам врача, все эти варианты коронавируса похожи, нет принципиальных отличий между его разными ветками.

Также он выразил мнение, что со временем коронавирус станет такой же обычной инфекцией, как грипп.

"Безусловно, через два-три сезона мы привыкнем к коронавирусу", – считает Волянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выработку коллективного иммунитета от коронавируса COVID-19 может уйти от одного года до трех лет.

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