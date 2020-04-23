Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

У коронавируса уже около двух тысяч разновидностей – инфекционист

1.7т
Читать материал на украинском

Коронавирус COVID-19 все время мутирует, у него уже около двух тысяч разновидностей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил в интервью KharkivToday врач-иммунолог высшей категории, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Академии медицинских наук Украины Андрей Волянский.

COVID-19 мутирует

COVID-19 мутирует

"У коронавируса уже есть довольно много разновидностей, около двух тысяч изолятов, которые объединили в группы А, В и С", – рассказал он.

По словам врача, все эти варианты коронавируса похожи, нет принципиальных отличий между его разными ветками.

Также он выразил мнение, что со временем коронавирус станет такой же обычной инфекцией, как грипп.

"Безусловно, через два-три сезона мы привыкнем к коронавирусу", – считает Волянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выработку коллективного иммунитета от коронавируса COVID-19 может уйти от одного года до трех лет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости