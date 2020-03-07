Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

У коронавируса появились новые симптомы: как отличить теперь

7.6т
Читать материал на украинском

Китайские ученые заявили об изменениях в симптомах заражения коронавирусом COVID-2019 с начала вспышки.

После наблюдения за 89 пациентами в Ухане исследователи выяснили, что у тех, кто заразился позднее, болезнь проявлялась не так очевидно, пишут "Известия".

Больных коронавирусом разделили на две группы – те, кто заболел с 16 по 22 января и с 23 по 29 января. У большинства пациентов с первой группы была зафиксирована высокая температура, боль в мышцах, слабость, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. При этом у других эти симптомы были выражены слабее или отсутствовали.

Коронавирус

Коронавирус

5 Канал

Специалисты объяснили это тем, что у недавно зараженных симптомы более скрыты. По словам ученых, новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп.

После исследования пришли к выводу, что коронавирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. Кроме того, вирус мутирует и каждая его форма может проявляться по-разному.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
4
Интересно
15
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости