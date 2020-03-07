У коронавируса появились новые симптомы: как отличить теперь

Китайские ученые заявили об изменениях в симптомах заражения коронавирусом COVID-2019 с начала вспышки.

После наблюдения за 89 пациентами в Ухане исследователи выяснили, что у тех, кто заразился позднее, болезнь проявлялась не так очевидно, пишут "Известия".

Больных коронавирусом разделили на две группы – те, кто заболел с 16 по 22 января и с 23 по 29 января. У большинства пациентов с первой группы была зафиксирована высокая температура, боль в мышцах, слабость, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. При этом у других эти симптомы были выражены слабее или отсутствовали.

Коронавирус 5 Канал

Специалисты объяснили это тем, что у недавно зараженных симптомы более скрыты. По словам ученых, новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп.

После исследования пришли к выводу, что коронавирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. Кроме того, вирус мутирует и каждая его форма может проявляться по-разному.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram