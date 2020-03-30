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/ Пульмонология

У коронавируса нашелся еще один симптом: больная сделала пугающее признание

4.6т
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30-летняя модель из Франции Интан Клемент, которая заразилась коронавирусом, назвала одним из ключевых симптомов, который помог распознать болезнь, странный шум в легких при дыхании и кашле.

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Об этом идет речь в материале Yahoo News Australia. В середине марта девушка, несмотря на появившийся легкий кашель, поехала с друзьями кататься на лыжах на курорт Валлори, пренебрегая ограничениями, связанными с карантином.

По возвращении домой ее самочувствие ухудшилось: стало трудно дышать, а кашель усилился. По словам Клемент, ее кашель был по ощущениям на грани психоза – "сумасшедшим".

Клемент до болезни

Клемент до болезни

Yahoo News Australia

Клемент до болезни

Клемент до болезни

Yahoo News Australia

Модель заметила, что 18 марта из ее легких при дыхании доносится странный звук, после чего она связалась по видеосвязи с врачом. Симптом она описала как непонятный шум внутри.

Назван новый симптом коронавируса – шум в легких

Назван новый симптом коронавируса – шум в легких

Yahoo News Australia

Медик предположил, что пациентка простудилась, и порекомендовал ей принимать парацетамол.

Уже 20 марта Клемент решила обратиться за медпомощью в стационар больницы. Когда выяснилось, что девушка заразилась коронавирусом, ее госпитализировали.

Назван новый симптом коронавируса – шум в легких

Назван новый симптом коронавируса – шум в легких

Yahoo News Australia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США ученые выяснили, что еще одним симптомом коронавируса является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением. Однако его следует рассматривать исключительно в комплексе с другими.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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